В оккупированном Шахтерске Донецкой области горит нефтебаза россиян (видео)

Во временно оккупированном Шахтерске Донецкой области горит нефтебаза россиян. Сообщается, что причиной пожара стал ракетный удар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Оккупационные "власти" Шахтерска заявили, что на месте происшествия работают службы оперативного реагирования. По их данным, в результате взрыва и пожара якобы никто не пострадал.
Ситуация в оккупированной части Донецкой области
В последнее время на оккупированной части региона участились взрывы. Там фиксируют "прилеты" по скоплениям россиян или их складам боеприпасов и техники.
Например, 13 июля местные сообщали о "прилете" в районе завода "Топаз", который занимался разработкой комплексов дальней радиотехнической разведки и раннего предупреждения систем ПВО в Донецке.
Кроме того, 4 июля в оккупированных Донецке и Макеевке сообщали о мощных взрывах. После эффективного огневого влияния свое существование прекратил очередной склад россиян в Макеевке.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.