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В оккупированном Шахтерске Донецкой области горит нефтебаза россиян (видео)

Фото: в оккупированном Шахтерске Донецкой области горит нефтебаза россиян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во временно оккупированном Шахтерске Донецкой области горит нефтебаза россиян. Сообщается, что причиной пожара стал ракетный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Оккупационные "власти" Шахтерска заявили, что на месте происшествия работают службы оперативного реагирования. По их данным, в результате взрыва и пожара якобы никто не пострадал.

Ситуация в оккупированной части Донецкой области

В последнее время на оккупированной части региона участились взрывы. Там фиксируют "прилеты" по скоплениям россиян или их складам боеприпасов и техники.

Например, 13 июля местные сообщали о "прилете" в районе завода "Топаз", который занимался разработкой комплексов дальней радиотехнической разведки и раннего предупреждения систем ПВО в Донецке.

Кроме того, 4 июля в оккупированных Донецке и Макеевке сообщали о мощных взрывах. После эффективного огневого влияния свое существование прекратил очередной склад россиян в Макеевке.

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