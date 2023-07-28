В оккупированном Шахтерске Донецкой области горит нефтебаза россиян (видео)

Оккупационные "власти" Шахтерска заявили, что на месте происшествия работают службы оперативного реагирования. По их данным, в результате взрыва и пожара якобы никто не пострадал.

Ситуация в оккупированной части Донецкой области

В последнее время на оккупированной части региона участились взрывы. Там фиксируют "прилеты" по скоплениям россиян или их складам боеприпасов и техники.

Например, 13 июля местные сообщали о "прилете" в районе завода "Топаз", который занимался разработкой комплексов дальней радиотехнической разведки и раннего предупреждения систем ПВО в Донецке.

Кроме того, 4 июля в оккупированных Донецке и Макеевке сообщали о мощных взрывах. После эффективного огневого влияния свое существование прекратил очередной склад россиян в Макеевке.