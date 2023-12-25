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В оккупированном Севастополе вспыхнул пожар (видео)

Севастополь, Понедельник 25 декабря 2023 17:16
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В оккупированном Севастополе вспыхнул пожар (видео) Архивное фото: в оккупированном Севастополе вспыхнул пожар (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном Севастополе (Крым) сегодня вечером, 25 декабря, вспыхнул пожар. Спасатели на ликвидацию инцидента пока не спешат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Местные жители отмечают, что пожарных нет на месте уже более 15 минут.

Также указано, что это происходит в районе монастыря в Фиоленте.

Больше никакой информации об этом инциденте не поступало.

Ситуация в Крыму

В целом в Крыму сейчас все чаще слышны взрывы. Наши защитники провели уже десятки операции на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

Вчера сообщалось, что в Севастополе утром прогремел мощный взрыв. По словам очевидцев, перед этим был слышен звук, похожий на шум ракеты.

Также 20 декабря стало известно о мощном взрыве в районе населенного пункта Черноморское на западе Крыма. Тогда же "прилетело" по центру дальней космической связи Воздушно-космических сил России.

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