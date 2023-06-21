В оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы

В сети пишут, что всего в городе слышали два мощных взрыва.

По информации Telegram-канала, после взрыва неподалеку от парка победы в Севастополе в воду упал большой предмет.

Обновлено 21:26

Как рассказал так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, в районе города якобы проводят тренировки "с применением реактивных бомбометов".

Взрывы в Крыму

Напомним, взрывы в Крыму последнее время гремят все чаще. Это связано с тем, что враг фактически превратил полуостров в свою военную базу, где он размещает авиацию, флот и не только.

К примеру, несколько дней назад на севере оккупированного Крыма звучала стрельба и "было громко".

При этом 11 июня в результате взрыва в Крыму был поврежден участок железной дороги.

Так называемые "власти" полуострова после подобных инцидентов часто обвиняют Украину в "атаках" при помощи беспилотников и заявляют об "успешной" работе систем противовоздушной обороны.