В оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы

Во временно оккупированном Севастополе сегодня, 21 июня, вечером местные жители услышали мощные взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
В сети пишут, что всего в городе слышали два мощных взрыва.
По информации Telegram-канала, после взрыва неподалеку от парка победы в Севастополе в воду упал большой предмет.
Обновлено 21:26
Как рассказал так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, в районе города якобы проводят тренировки "с применением реактивных бомбометов".
Напомним, взрывы в Крыму последнее время гремят все чаще. Это связано с тем, что враг фактически превратил полуостров в свою военную базу, где он размещает авиацию, флот и не только.
К примеру, несколько дней назад на севере оккупированного Крыма звучала стрельба и "было громко".
При этом 11 июня в результате взрыва в Крыму был поврежден участок железной дороги.
Так называемые "власти" полуострова после подобных инцидентов часто обвиняют Украину в "атаках" при помощи беспилотников и заявляют об "успешной" работе систем противовоздушной обороны.
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