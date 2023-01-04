В оккупированном Севастополе прозвучали громкие взрывы

Отмечается, что уже под утро в среду громкий взрыв прогремел в районе Фруктового. Как пишут в паблике "Чп / Севастополь", "громыхнуло так, что окна затряслись".

Также сообщается о звуке взрыва в районе Солдатского.

Обратим внимание, что еще вечером во вторник, 3 января, жители другого города - Симферополя - в соцсетях писали о звуках взрывов возле аэропорта Бельбек. Позже "по линии оперативной службы" в Симферополе заверили, что никаких происшествий не было зафиксировано, и противовоздушная оборона не работала, а "хлопков - нет". В Бахчисарае, как утверждалось в Telegram-канале "Чп / Симферополь" - аналогично.

При этом представители оккупационной "власти" не комментировали ночные звуки взрывов в Севастополе. В сети высказывают предположение, что они могли быть связаны с работой систем российских ПВО.