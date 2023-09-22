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В оккупированном Севастополе люди жалуются на отравление дымовыми занавесами

Севастополь, Пятница 22 сентября 2023 16:40
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В оккупированном Севастополе люди жалуются на отравление дымовыми занавесами Фото: в Севастополе люди жалуются на отравление дымовыми занавесами (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Жители временно оккупированного Севастополя жалуются на отравление газом во время дымовых завес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал "Крымский ветер" в Telegram.

По сообщениям канала, несколько случаев уже подтвердили. Подписчики сообщают, что после дыма у человека начинается головокружение, тошнота, иногда рвота.

"Симптомы похожи: в день, когда человек надышался этим дымом, то на следующий день сильно болит голова, таблетки не помогают. Наблюдается тошнота, иногда даже рвота." - рассказали в Telegram-канале.

Врачи в последнее время часто сталкиваются с таким диагнозом.

Ситуация в Крыму

Оккупанты включают дымовую завесу, чтобы скрыть последствия "прилетов". Так, 22 сентября в оккупированном Севастополе дважды включали дымовой занавес после попадания по штабу Черноморского флота.

Также сообщают о прилетах по воинских частях захватчиков в Бахчисарае. Вблизи Симферополя вспыхнуло несколько пожаров, возможно из-за падения обломков.

Под масштабный удар попал аэродром Саки. Сначала ВСУ запустили беспилотники, для перегрузки российской ПВО, а затем запустили "Нептун".

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Больше о последствиях обстрелов российского штаба в Севастополе читайте в материале РБК-Украина

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