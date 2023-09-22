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В окупованому Севастополі люди скаржаться на отруєння димовими завісами

Севастополь, П'ятниця 22 вересня 2023 16:40
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В окупованому Севастополі люди скаржаться на отруєння димовими завісами Фото: в Севастополі люди скаржаться на отруєння димовими завісами (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Жителі тимчасово окупованого Севастополя скаржаться на отруєння газом під час димових завіс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал "Кримський вітер" у Telegram.

За повідомленнями каналу, кілька випадків вже підтвердили. Підписники повідомляють, що після диму у людини починається запаморочення, нудота, іноді блювання.

"Симптоми схожі: у день, коли людина надихалася цим димом, наступного дня сильно болить голова, таблетки не допомагають. Спостерігається нудота, іноді навіть блювання." - розповіли в Telegram-каналі.

Лікарі останнім часом часто стикаються з таким діагнозом.

Ситуація у Криму

Окупанти включають димову завісу, щоб приховати наслідки "прильотів". Так, 22 вересня в окупованому Севастополі двічі включали димову завісу після попадання по штабу Чорноморського флоту.

Також повідомляють про прильоти у військові частини загарбників у Бахчисараї. Поблизу Сімферополя спалахнуло декілька пожеж, можливо через падіння уламків.

Під масштабний удар потрапив аеродром Саки. Спочатку ЗСУ запустили безпілотники, для перевантаження російської ППО, а потім запустили "Нептун".

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Більше про наслідки обстрілу російського штабу в Севастополі читайте в матеріалі РБК-Україна

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