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В оккупированном Мелитополе снова раздались взрывы: что известно

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Мелитополь, Вторник 13 декабря 2022 15:18
В оккупированном Мелитополе снова раздались взрывы: что известно Фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 13 декабря, в Мелитополе (Запорожская область) раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Около 14:00 в самом центре города - в районе Шахматной школы раздался громкий хлопок", - говорится в сообщении.

Федоров отметил, что сразу после этого россияне перекрыли дороги. Также местные жители сообщили об автоматных очередях и засвидетельствовали тело, накрытое черной пленкой.

"Ждем подробностей кто оказался 200-м", - добавил мэр города.

Напомним, что в понедельник, 12 декабря, под Мелитополем в Запорожской области раздались звуки взрывов. Мэр города сообщил, что один из мостов в Мелитополе получил повреждения.

Украинским военным удалось атаковать несколько важных объектов оккупантов в захваченном Мелитополе. Среди них есть база аналитиков ФСБ и радиолокационная станция.

В селе Майское позавчера раздались взрывы в местной школе. По данным разведки, к моменту прилета там было около 150 военных России.

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