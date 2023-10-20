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В оккупированном Мелитополе под утро раздались взрывы: детали

Фото: в оккупированном Мелитополе раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Ближе к утру местные жители Мелитополя слышали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Мощнее звучали взрывы в районе Авиагородка, где оккупанты устроили свою военную базу на захваченном аэродроме. Также жители слышали гул техники. Уточняем детали", - сообщил Иван Федоров.

Фото: приблизительное место взрыва в Мелитополе (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Оккупация Мелитополя

Мелитополь оккупанты захватили в начале полномасштабной войны против Украины. Установили контроль, навязывают получить российский паспорт, потому что без него даже не обслуживают в больницах.

Российские оккупанты устроили "охоту" на мужчин. В городе стало большее количество патрулей. Останавливают мужчин, проверяют документы и телефоны.

Также в Мелитополе оккупанты разыскивают партизан. Повесили камеры видеонаблюдения, а также угоняют местных жителей для "помощи" в поиске.

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