В оккупированном Мелитополе под утро раздались взрывы: детали

Ближе к утру местные жители Мелитополя слышали взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.
"Мощнее звучали взрывы в районе Авиагородка, где оккупанты устроили свою военную базу на захваченном аэродроме. Также жители слышали гул техники. Уточняем детали", - сообщил Иван Федоров.
Мелитополь оккупанты захватили в начале полномасштабной войны против Украины. Установили контроль, навязывают получить российский паспорт, потому что без него даже не обслуживают в больницах.
Российские оккупанты устроили "охоту" на мужчин. В городе стало большее количество патрулей. Останавливают мужчин, проверяют документы и телефоны.
Также в Мелитополе оккупанты разыскивают партизан. Повесили камеры видеонаблюдения, а также угоняют местных жителей для "помощи" в поиске.
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