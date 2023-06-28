В оккупированном Мелитополе прогремела серия взрывов

В Мелитополе, временно подконтрольном российским оккупантам, снова прозвучали взрывы. Это произошло около полуночи 28 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные издания и паблики.
В сети говорят о серии взрывов. Сначала стало известно о 4 громких взрывах, после чего последовали еще 2.
Предварительно, произошла детонация вражеского боекомплекта, пишут в Telegram-канале "Гнилая Черешня".
"Детонацию слышат в Мелитополе! Это свидетельствует о том, что сработало великорусское певео и горит камыш!" - с сарказмом отмечается в публикации.
"А в Мелитополе тем временем громко, и звучит сирена с южной стороны", - передает "РИА Мелитополь".
Кроме того, уточняется, что "громко" также было в Терпенье и Михайловке.
Что именно взрывалось в оккупированном Мелитополе в этот раз - официальных данных пока нет.
Отметим, что в последнее время официальные представители Украины или Telegram-каналы часто пишут о взрывах на временно оккупированных территориях. Под ударом оказываются российские склады с боеприпасами или пункты дислокации солдат.
Напомним, что ранее, 22 июня, несколько взрывов слышали жители временно оккупированного Мелитополя.
Также сообщалось, что 18 июня под Геническом украинские военные уничтожили склад боеприпасов. О "прилете" в этом городе стало известно также и 23 июня днем.
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