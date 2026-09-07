В оккупированном Мариуполе ночью вспыхнул пожар в ТЦ: что известно

Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Дроны атаковали оккупированный Мариуполь в ночь на 7 сентября, в результате вспыхнул пожар в ТЦ "Галактика", где раньше находился украинский "Эпицентр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

По состоянию на утро пожар продолжается. В результате инцидента никто не пострадал. На кадрах, опубликованных в пабликах, заметно пламя, охватившее здание ТЦ, и густой дым. На видео слышно гудение БпЛА перед ударом и сам взрыв. Отметим, что после оккупации Донбасса в 2014 году сеть гипермаркетов "Эпицентр" захватили россияне и продолжили вести бизнес под новой вывеской "Галактика" – как в самом Донецке, так и в других подконтрольных оккупантам городах региона.