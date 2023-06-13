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В оккупированном Луганске прогремели взрывы

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном Луганске сегодня, 13 июня, прогремели взрывы. Над городом уже виден дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"В Луганске прогремело несколько взрывов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что очевидцы сообщают о "прилете" в район луганского автомобильного рынка.

Также местные жители опубликовали фотографии, на которых можно увидеть дым после взрыва.

Ситуация в Луганске

Взрывы в оккупированном Луганске происходят не впервые, в течение последнего месяца в городе фиксировали несколько таких случаев.

В пятницу, 12 мая, во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы на территории машиностроительного завода. Глава ОВА опубликовал видео с места "прилета".

Также в оккупированном Луганске 15 мая слышали взрывы, а российские СМИ заявили о якобы ранении так называемого "главы МВД ЛНР".

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