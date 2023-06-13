В оккупированном Луганске прогремели взрывы

"В Луганске прогремело несколько взрывов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что очевидцы сообщают о "прилете" в район луганского автомобильного рынка.

Также местные жители опубликовали фотографии, на которых можно увидеть дым после взрыва.

Ситуация в Луганске

Взрывы в оккупированном Луганске происходят не впервые, в течение последнего месяца в городе фиксировали несколько таких случаев.

В пятницу, 12 мая, во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы на территории машиностроительного завода. Глава ОВА опубликовал видео с места "прилета".

Также в оккупированном Луганске 15 мая слышали взрывы, а российские СМИ заявили о якобы ранении так называемого "главы МВД ЛНР".