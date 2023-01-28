RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В оккупированном Лисичанске до сих пор не починили централизованное водоснабжение, - ОВА

Фото: В оккупированном Лисичанске до сих пор не починили централизованное водоснабжение (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном Лисичанске (Луганская область) россияне так и не починили централизованное водоснабжение. Люди более шести месяцев местные жители вынуждены жить в бесчеловечных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Луганской ОВА.

"Прошло полгода от захвата Лисичанска. Оставшиеся местные обещали починить коммуникации в течение считанных недель. Люди без централизованного водоснабжения до сих пор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские специалисты предлагают упрощенное решение. Они хотят пробурить 15 новых скважин, а также установить водонапорные башни для обеспечения Лисичанска, а также Горного и Золотого водой.

Также на захваченных территориях запретят лекарства местных производителей, а к продаже будут допускаться только российские, пенсионерам в так называемой ЛНР придется обратиться за пенсиями еще раз.

"Недели очередей, вымогательство паспорта РФ, значительные задержки, в частности, в январе. Теперь еще и переоформление, которое с марта будет продолжаться в течение года. Оккупанты на это надеются", - добавили в Луганской ОВА.

Напомним, что россияне не доверяют местным коллаборантам в Луганской области. Потому Кремль отправляет на оккупированные территории российских чиновников.

Украинские военные нанесли три удара по позициям враждебных ЗРК. В то же время оккупанты терпят значительные потери в Луганской области, а именно под Лисичанском.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛуганскЛисичанскВойна в Украине