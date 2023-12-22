В оккупированном Бердянске прогремели взрывы

В оккупированном Бердянске (Запорожская область) сегодня вечером, 22 декабря, раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мелитопольского городского голову Ивана Федорова .

"В Бердянске снова громко", - говорится в сообщении.

По его словам, взрывы слышат почти все микрорайоны.

Взрывы в Бердянске

Бердянск Запорожской области, расположенный на берегу Азовского моря, ранее был самым популярным туристическим курортом. Город был оккупирован российскими войсками в феврале 2022 года.

Отметим, что взрывы в Бердянске сейчас - дело привычное. Например, 6 декабря, в городе прогремел мощный взрыв. Его слышали сразу в нескольких микрорайонах. Оккупанты сразу же перекрыли движение в районе эпицентра взрыва.

Ранее украинские военные ударили по аэродромам оккупантов в Луганске и Бердянске. В результате были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, склад боеприпасов.