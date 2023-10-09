В оккупированном Крыму резко растут антироссийские настроения, - ЦНС

Во временно подконтрольном российским захватчикам украинском Крыму фиксируются резкое снижение уровня поддержки местных жителей представителей оккупационной "власти", а также рост антироссийских настроений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

После неутешительных для Кремля результатов социологических исследований, что были проведены по заказу администрации российского диктатора Владимира Путина на оккупированном украинском полуострове, местный гауляйтер Сергей Аксенов вызывал недовольство московских кураторов.

При этом так называемый руководитель оккупационной "администрации" Крыма отправил в Москву собственный "аналитический" отчет о причинах роста антироссийских настроений, говорится в публикации.

По мнению Аксенова, основной причиной такой картины в Крыму стало ухудшение экономической ситуации. В частности, из-за санкций стран Запада выросли цены в аптеках и на товары первой необходимости.

"Но фактически, ключевой проблемой является переориентация ресурсов полуострова на обеспечение военных потребностей ВС РФ. Например, дефицит отдельных наименований лекарства связан с тем, что в первую очередь медицинское обеспечение предоставляется раненым россиянам в госпиталях", - обращают внимание в Центре.

Кроме того, в Крыму наблюдается существенный дефицит рабочей силы из-за мобилизации мужского населения. Так, например, в сельскохозяйственном секторе, дефицит рабочей силы составил 77%.

Также отмечается, что недавно ушел в отставку "министр энергетики и топлива" Крыма Игорь Корень, на которого Аксенов возложил ответственность за рост цен на топливо, и как следствие на цены на товары первой необходимости.

"Украинское движение сопротивления продолжит усложнять жизнь местным коллаборантам и гауляйтерам", - подчеркивают в ЦНС.