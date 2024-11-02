В оккупированном Крыму раздались взрывы в нескольких районах

В нескольких районах временно оккупированного Крыма в ночь на 2 ноября прогремели взрывы. Возле Джанкоя была начата работа сил и средств противовоздушной обороны российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Крымский ветер ".

Отмечается, что взрывы сначала прогремели в Джанкойском и Красноперекопском районах. Это произошло около часа ночи.

Кроме того, в сети сообщают, что взрывов было девять в этих районах.

Позже стало известно о работе российской ПВО в Джанкое. А потом появилась информация, что взрывы были слышны также в Нижнегорском районе крымского полуострова.

"Из Джанкоя сообщают, что было 5 пусков росПВО и 3 прилета, от которых дома тряслись", - говорится в публикации "Крымского ветра" в 01:10.

Также в сети рассказывают, что возле села Азовское в Джанкойском районе можно было увидеть "яркие вспышки".

Красноперекопский, Джанкойский и Нижнегорский районы в Крыму на карте (фото: скрин google.com/maps/place)

Добавим, в Севастополе была объявлена ​​воздушная тревога. По словам местного гауляйтера Михаила Развожаева в публикации в Telegram, она связана с угрозой баллистического ракетного удара.

Но около половины второго ночи представитель оккупационной "власти" заявил об отбое такой угрозы для Севастополя.

Обновлено о 01.50

Позже "Крымский ветер" сообщил, что взрывы также были слышны в районе города Саки.

Взрывы в Крыму

Отметим, на территории временно подконтрольного российским оккупантам украинского полуострова взрывы после широкомасштабного вторжения РФ стали раздаваться довольно часто. Силы обороны Украины при атаках, в частности, "минусуют" военный потенциал захватчиков, бьют по технике и вооружениям, разрушают логистику.

Так, напомним, перед этим сообщалось о взрывах в Крыму в Джанкойском, Гвардейском и Симферопольском районах в ночь на 28 октября.

Перед этим, ночью 24 октября, прогремели взрывы в районах Севастополя, Балаклавы и Бельбека, где расположен аэродром захватчиков.

А в ночь на 7 октября в оккупированном Крыму также раздавались взрывы и был пожар на аэродроме Бельбек.

Добавим, ранее в прошлом месяце в Феодосии горел самый крупный в Крыму нефтяной терминал, который Силы обороны Украины атаковали 7 октября. Этот объект горел около недели, параллельно несколько дней на территории нефтебазы взрывались резервуары.