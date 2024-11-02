В оккупированном Крыму раздались взрывы в нескольких районах
В нескольких районах временно оккупированного Крыма в ночь на 2 ноября прогремели взрывы. Возле Джанкоя была начата работа сил и средств противовоздушной обороны российских захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
Отмечается, что взрывы сначала прогремели в Джанкойском и Красноперекопском районах. Это произошло около часа ночи.
Кроме того, в сети сообщают, что взрывов было девять в этих районах.
Позже стало известно о работе российской ПВО в Джанкое. А потом появилась информация, что взрывы были слышны также в Нижнегорском районе крымского полуострова.
"Из Джанкоя сообщают, что было 5 пусков росПВО и 3 прилета, от которых дома тряслись", - говорится в публикации "Крымского ветра" в 01:10.
Также в сети рассказывают, что возле села Азовское в Джанкойском районе можно было увидеть "яркие вспышки".
Красноперекопский, Джанкойский и Нижнегорский районы в Крыму на карте (фото: скрин google.com/maps/place)
Добавим, в Севастополе была объявлена воздушная тревога. По словам местного гауляйтера Михаила Развожаева в публикации в Telegram, она связана с угрозой баллистического ракетного удара.
Но около половины второго ночи представитель оккупационной "власти" заявил об отбое такой угрозы для Севастополя.
Обновлено о 01.50
Позже "Крымский ветер" сообщил, что взрывы также были слышны в районе города Саки.
Взрывы в Крыму
Отметим, на территории временно подконтрольного российским оккупантам украинского полуострова взрывы после широкомасштабного вторжения РФ стали раздаваться довольно часто. Силы обороны Украины при атаках, в частности, "минусуют" военный потенциал захватчиков, бьют по технике и вооружениям, разрушают логистику.
Так, напомним, перед этим сообщалось о взрывах в Крыму в Джанкойском, Гвардейском и Симферопольском районах в ночь на 28 октября.
Перед этим, ночью 24 октября, прогремели взрывы в районах Севастополя, Балаклавы и Бельбека, где расположен аэродром захватчиков.
А в ночь на 7 октября в оккупированном Крыму также раздавались взрывы и был пожар на аэродроме Бельбек.
Добавим, ранее в прошлом месяце в Феодосии горел самый крупный в Крыму нефтяной терминал, который Силы обороны Украины атаковали 7 октября. Этот объект горел около недели, параллельно несколько дней на территории нефтебазы взрывались резервуары.
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