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Россия вывела из Крыма часть моряков и авиации и усилила ПВО, - разведка

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Крым, Среда 28 сентября 2022 13:43
Россия вывела из Крыма часть моряков и авиации и усилила ПВО, - разведка Фото: Россия частично вывела из Крыма моряков и авиацию (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия после серии взрывов провела передислокацию войск в Крыму. Часть моряков и авиации была выведена на территорию РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, часть персонала Черноморского флота РФ теперь находится в Новороссийске, а авиацию распределили по аэродромам на территории России.

"Мы не исключаем, что отдельные боевые корабли, суда поставки будут перемещены из Севастополя тоже в Новороссийск. Чтобы избежать ударов", - отметил он.

При этом количество группировки не изменилось, а оккупанты продолжают перемещать военные технику, боеприпасы и личный состав по Керченскому мосту. В то же время РФ усилила противовоздушную оборону на полуострове.

Скибицкий объяснил, что российские войска начали "тщательнее относиться к таким понятиям, как террористическая угроза, угроза с воздуха, постоянно отрабатывают эти вопросы во время проведения учений".

Напомним, 26 сентября в Крыму раздались взрывы в нескольких населенных пунктах. Местные жители сообщали о работе ПВО.

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