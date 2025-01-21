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В оккупированном Крыму переименовали 22 географических объекта: полный перечень

Фото: Временно оккупированный Крым (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Кабинет Министров Украины утвердил постановление № 49 от 17 января 2025 года, которое предусматривает переименование 22 географических объектов во временно оккупированном Крыму. Большинство из них получили исторические крымскотатарские названия.

В сообщении говорится, что это решение является частью процесса деколонизации, закрепленного в Законе Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии". К работе над проектом постановления активно присоединились Представительство Украины в Крыму, Украинский институт национальной памяти и Меджлис крымскотатарского народа.

Во время рабочих консультаций был согласован перечень объектов для переименования, которые отвечали требованиям законодательства Украины. В общем, постановлением переименовано более ста географических объектов по всей территории Украины, а в Крыму переименовали:

  • урочище Авроровка на урочище Башбек;
  • балку Артемовка на балку Тока;
  • урочище Багратионово на урочище Конрат;
  • реку Воронцовка на реку Кучук-Чатырлык;
  • железнодорожную станцию Кировское на железнодорожную станцию Ислям-Терек;
  • Красногвардейский канал на Курманский канал, его Красногвардейское ответвление на Курманское ответвление;
  • железнодорожную станцию Краснопартизанск на железнодорожную станцию Борангар;
  • железнодорожную станцию Красноперекопск на железнодорожную станцию Яны Капу;
  • железнодорожную станцию Краснофолотское на железнодорожную станцию Ички;
  • урочище Краснофлотское на урочище Кайнаш;
  • Кутузовский фонтан на источник Сюнгу-Су;
  • урочище Лазо на урочище Кирмачи;
  • урочище Ломоносово на урочище Бай-Когенли;
  • урочище Передовое на урочище Туп-Тархан;
  • урочище Полюшкино на урочище Бурчи;
  • балку Полюшкина на балку Бурчи;
  • урочище Правдиное на урочище Ак-Таш;
  • урочище Пятилетка на урочище Копейка;
  • Суворовский дуб на Дуб "Четыре брата";
  • Красный камень в урочище Кызыл-Таш;
  • урочище Чкалово на урочище Биюк-Карджав.

Эти изменения являются важным шагом в политике памяти и способствуют обеспечению прав коренных народов Украины, в частности крымских татар.

Напомним, РБК-Украина писало, что во временно оккупированном Крыму российские военные разместили штаб Вооруженных сил РФ в гражданском объекте. Для перемещения военной техники и личного состава захватчики также используют гражданский транспорт.

Также мы рассказывали, что недавно в Крыму партизаны обнаружили дивизион российских катеров. Враг планирует использовать их для проведения операций в Херсонской области.

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