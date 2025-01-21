В оккупированном Крыму переименовали 22 географических объекта: полный перечень

В сообщении говорится, что это решение является частью процесса деколонизации, закрепленного в Законе Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии". К работе над проектом постановления активно присоединились Представительство Украины в Крыму, Украинский институт национальной памяти и Меджлис крымскотатарского народа.

Во время рабочих консультаций был согласован перечень объектов для переименования, которые отвечали требованиям законодательства Украины. В общем, постановлением переименовано более ста географических объектов по всей территории Украины, а в Крыму переименовали:

урочище Авроровка на урочище Башбек;

балку Артемовка на балку Тока;

урочище Багратионово на урочище Конрат;

реку Воронцовка на реку Кучук-Чатырлык;

железнодорожную станцию Кировское на железнодорожную станцию Ислям-Терек;

Красногвардейский канал на Курманский канал, его Красногвардейское ответвление на Курманское ответвление;

железнодорожную станцию Краснопартизанск на железнодорожную станцию Борангар;

железнодорожную станцию Красноперекопск на железнодорожную станцию Яны Капу;

железнодорожную станцию Краснофолотское на железнодорожную станцию Ички;

урочище Краснофлотское на урочище Кайнаш;

Кутузовский фонтан на источник Сюнгу-Су;

урочище Лазо на урочище Кирмачи;

урочище Ломоносово на урочище Бай-Когенли;

урочище Передовое на урочище Туп-Тархан;

урочище Полюшкино на урочище Бурчи;

балку Полюшкина на балку Бурчи;

урочище Правдиное на урочище Ак-Таш;

урочище Пятилетка на урочище Копейка;

Суворовский дуб на Дуб "Четыре брата";

Красный камень в урочище Кызыл-Таш;

урочище Чкалово на урочище Биюк-Карджав.

Эти изменения являются важным шагом в политике памяти и способствуют обеспечению прав коренных народов Украины, в частности крымских татар.