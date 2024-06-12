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В оккупированном Крыму раздаются взрывы: видео

Среда 12 июня 2024 03:52
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В оккупированном Крыму раздаются взрывы: видео Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Российская ПВО работает в Севастополе, Евпатории, Бахчисарайском и Первомайском районах временно оккупированного Крыма

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС, Крымский ветер.

"В Севастополе раздаются громкие взрывы", - пишет Крымский ветер со ссылкой на подписчиков.

Также они сообщили о взрывах "от Евпатории до Севастополя".

"Сильные взрывы слышны в Бахчисарайском районе. Видно было, как в небе пролетела ракета, прозвучало около 20 взрывов в районе Бельбека, сообщает подписчик", - говорится в одном из постов канала.

В 3:20 ТАСС сообщило о завершении "отражения ракетной атаки" в Севастополе. Со ссылкой на губернатора агентство написало, что "разрушений и пострадавших нет".

Обновлено в 3:55. Сообщается также о взрывах в Саках, Красноперекопске, Черноморском, Симферополе.

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