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В оккупированном Крыму осталось 5 военных аэродромов, 2 из них уже без самолетов, - ВМС

Фото: представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук (facebook.com Taclbery)
Автор: Карина Левицкая

По состоянию на сейчас в оккупированном россиянами Крыму осталось 5 военных аэродромов. Из них два - уже без самолетов.

Об этом заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Киев 24".

Плетенчук пояснил, что российские оккупанты могли бы сохранить самолеты на до сих пор неразрушенных аэродромах, однако для этого их надо перебазировать на материк.

"Это факт. Эти самолеты можно было бы перебазировать на материк, но снабжать их тем самым горючим и остальным необходимым, надо иметь соответствующую логистику", - заявил спикер ВМС.

 

Напомним, что этой ночью в Крыму были уничтожены четыре вражеских установки С-400.

Мы также сообщали, что в ночь на 2 августа в Крыму прогремели взрывы в нескольких районах. Громко было в Севастополе и Балаклаве, Саках, Евпатории и Симферополе.

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