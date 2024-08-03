В оккупированном Крыму осталось 5 военных аэродромов, 2 из них уже без самолетов, - ВМС

Плетенчук пояснил, что российские оккупанты могли бы сохранить самолеты на до сих пор неразрушенных аэродромах, однако для этого их надо перебазировать на материк.

"Это факт. Эти самолеты можно было бы перебазировать на материк, но снабжать их тем самым горючим и остальным необходимым, надо иметь соответствующую логистику", - заявил спикер ВМС.