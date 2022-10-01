В оккупированном Крыму горит аэропорт Бельбек (видео)

Сегодня, 01 октября, во временно оккупированном Крыму горит аэропорт Бельбек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .
"Горит что-то в районе Бельбека", - говорится в сообщении.
Ни официальные источники, ни оккупационные власти пока никак не прокомментировали ситуацию.
Также в местных Telegram-каналах публикуют фото с места происшествия.
Так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что на аэродроме Бельбек произошла внештатная ситуация.
"По информации спасателей во время посадки, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и вспыхнул. Сейчас на месте работают пожарные расчеты", - заявил оккупант.
Напомним, что ранее в оккупированном Крыму раздались громкие взрывы.
Также вчера в оккупированном Крыму раздались громкие взрывы.
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