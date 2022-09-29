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В оккупированном Херсоне прогремели взрывы

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Херсон, Четверг 29 сентября 2022 15:07
В оккупированном Херсоне прогремели взрывы
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 29 сентября, во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в Херсоне и области воздушную тревогу не объявляли.

На данный момент официальной информации нет.

Напомним, накануне в оккупированных Херсоне и Мелитополе слышали взрывы.

Кроме того, вчера в Херсоне прогремели взрывы. Telegram-каналы сообщали о возможных взрывах в районе Антоновки, расположенном поселке недалеко от самого города.

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Херсон Взрыв Война России против Украины
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