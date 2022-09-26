В оккупированном Херсоне прогремела серия мощных взрывов: что известно

В понедельник, 26 сентября, во временно оккупированном Херсоне жители услышали ряд громких взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Херсон Online".
По данным местного издания, взрывы прогремели районе Жилпоселок (юго-западная часть города), где расположен штаб российских оккупантов.
Отмечается, что там сработала вражеская система ПВО, а обломки сбитой ракеты упали в жилом квартале. По предварительной информации, есть погибшие мирные жители.
Еще один взрыв жители Херсона услышали в районе набережной на проспекте Ушакова. Там, вероятно, был нанесен удар по барже, при помощи которой российские оккупанты перевозят грузы.
При этом официальные источники пока не подтверждают информацию о взрывах и не раскрывают подробностей происшествия.
Напомним, ранее стало известно, что украинские военные нанесли удары по центру управления иранскими дронами, который находился в Херсонской области.
Также мы писали, что 25 сентября в результате ракетного удара по Херсону погиб бывший нардеп-коллаборант Алексей Журавко.
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