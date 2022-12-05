В оккупированном Джанкое прогремели взрывы

На территории оккупированного Крыма в Джанкое прогремели взрывы. На данный момент деталей нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Киев".

По словам местных жителей, прогремело не менее двух взрывов. В местных телеграмм-пабликах обсуждаются так называемые "хлопки", подробностей пока нет.

Напомним, ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов заявлял, что россияне превратили Джанкой и близлежащие районы в крупнейшую военную базу на полуострове.

По его словам, на севере Крыма также находятся российские резервы для усиления группировок на Приднепровском и Ореховском направлениях.

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