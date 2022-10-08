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В оккупированном Донецке сильный пожар после взрывов: что известно

Фото: у Донецка возник пожар после взрывов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В оккупированном Донецке сегодня, 8 октября, прогремели мощные взрывы. После этого в городе возник масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Местные жители отмечают, что пожар возник в микрорайоне Мирный. Очевидцы утверждают, что было три "прилета".

По словам жителей, в Донецке горит типография в Кировском районе возле оптовых рынков.

Напомним, 22 сентября центр Донецка оказался под обстрелом, в частности Крытый рынок. В результате удара есть жертвы и пострадавшие.

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ДонецкПожарВзрыв