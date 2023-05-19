В оккупированном Донецке прогремели взрывы

Во временно оккупированном Донецке в ночь на пятницу, 19 мая, прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики.

Представители оккупационных "администраций" пока никак не комментируют происходящее.

Также в сети публикуют ролики, на которых слышны взрывы и звуки, похожие на выстрелы.

Как отмечают в Telegram-каналах, особенно громко взрывы были слышны в Ворошиловском районе города, возле стадиона "Донбасс-Арена", около крытых рынков.

Ранее сообщалось, что 17 мая во временно оккупированном Енакиево Донецкой области слышали звуки, похожие на взрывы.

Напомним, что 15 мая в центре Луганска на улице Демехина прогремел взрыв. Он якобы произошел в помещении салона красоты "Барбершоп".

Также мы писали, что взрыв в Луганске звучал и 12 мая на территории машиностроительного завода.

Напомним также, что 18 мая серия взрывов прогремела во временно оккупированном Севастополе в Крыму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.