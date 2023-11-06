В оккупированном Бердянске прогремел мощный взрыв

Во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) сегодня, 6 ноября, раздался звук взрыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Бердянской городской военной администрации Викторию Галицину и Мелитопольского городского голову Ивана Федорова.
"Бердянцы сообщают о мощном взрыве в городе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что взрыв был слышен во всех районах Бердянска.
Галицына добавила, что происходит уточнение информации и в дальнейшем стоит следить за новостями от Генерального штаба ВСУ.
Иван Федоров также сообщил, что в Бердянске раздался звук взрыва.
"Оккупанты срочно заявили о "ПВО", - добавил он.
Напомним, несколько недель назад украинские военные ударили по аэродромам оккупантов в Луганске и Бердянске. В СМИ появилась информация, что для атаки ВСУ использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые предоставили в небольшом количестве.
Силы специальных операций сообщили, что в результате спецоперации DRAGONFLY по поражению вражеских аэродромов во временно оккупированном Луганске и Бердянске были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, состав боеприпасов и многое другое.
Позже стало известно, что российские военные сосредоточили свою авиацию на базе в Таганроге после того, как ВСУ нанесли удар ATACMS по их месту базирования в Бердянске.
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