В оккупированном Бердянске раздаются взрывы

Местные жители Бердянска Запорожской области сообщают, что вечером в городе слышны звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальницы Бердянской городской военной администрации Виктории Галициной.
"Во временно оккупированном Бердянске жители сообщают о взрывах", - заявила Галицина.
Она заметила, что ожидает более подробную информацию от военных.
Бердянск Запорожской области, расположенный на берегу Азовского моря, ранее являлся самым популярным туристическим курортом. Город был оккупирован русскими войсками в феврале 2022 года.
Отметим, что взрывы в Бердянске сейчас - дело привычное. К примеру, 6 декабря, в городе прогремел мощный взрыв. Его слышали сразу в нескольких микрорайонах. Оккупанты сразу перекрыли движение в районе эпицентра взрыва.
Напомним, несколько недель назад украинские военные ударили по аэродромам оккупантов в Луганске и Бердянске. В результате были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, склад боеприпасов.
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