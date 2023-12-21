В оккупированном Бердянске раздаются взрывы

"Во временно оккупированном Бердянске жители сообщают о взрывах", - заявила Галицина.

Она заметила, что ожидает более подробную информацию от военных.

Взрывы в Бердянске

Бердянск Запорожской области, расположенный на берегу Азовского моря, ранее являлся самым популярным туристическим курортом. Город был оккупирован русскими войсками в феврале 2022 года.

Отметим, что взрывы в Бердянске сейчас - дело привычное. К примеру, 6 декабря, в городе прогремел мощный взрыв. Его слышали сразу в нескольких микрорайонах. Оккупанты сразу перекрыли движение в районе эпицентра взрыва.

Напомним, несколько недель назад украинские военные ударили по аэродромам оккупантов в Луганске и Бердянске. В результате были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, склад боеприпасов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.