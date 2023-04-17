В оккупированной Попасной проживает около 200 человек, в городе разбита вся инфраструктура, - МВА

"Все наши службы готовы вернуться в деоккупированную Попасную", - говорится в заявлении.

По словам главы города, власти планируют закупить модульные дома, в которых для начала будут проживать спасатели, саперы, полицейские и коммунальщики. Ханатов считает, что после разминирования в город вернутся люди.

"В первую очередь в городе нужно починить водообеспечение", - сказал глава города.

В оккупированной Попасной проживают около 200 человек, а к 24 февраля 2022 года в городе жили 20 тысяч человек.