В оккупированной Каховке россияне похитили и удерживают гражданина Молдовы

Российские военные похитили и силой удерживают гражданина Молдовы во временно оккупированной Каховке Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию.
По данным правоохранителей, иностранец занимается грузовыми перевозками. Он выполнял заказы на собственном автомобиле на территории Украины. После начала полномасштабной войны гражданина Молдовы похитили оккупанты.
"В Каховке его остановили российские военные и открыли огонь по автомобилю. Оккупанты отобрали у водителя личные вещи и транспортное средство, которое находится под контролем боевиков РФ", - говорится в сообщении.
Российские солдаты до сих пор не отпустили иностранца, есть угроза его здоровью и жизни.
Кроме того, оккупанты похитили четырех жителей Херсонской области, среди них староста поселка и врач. В настоящее время местонахождение людей неизвестно.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты во второй раз похитили директора местной школы в Каховке.
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