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В оккупированной Херсонской области разоблачили почти 60 коллаборантов, которые пытали украинцев

Фото: в оккупированной Херсонской области разоблачили почти 60 коллаборантов, которые пытали украинцев (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители установили личности 57 коллаборантов, которые вступили в созданное российскими оккупантами "Главное управление МВД РФ Херсонской области" на левобережной части региона, и пытали украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что "подбор" вражеских приспешников в ряды оккупационного органа осуществляли кадровые сотрудники ФСБ.

После получения "должностей" коллаборантам выдали "удостоверение" и форменную одежду российского образца, а также огнестрельное оружие. Это позволяло им свободно передвигаться по захваченной части Херсонской области и проводить карательные мероприятия против местных жителей.

Сообщается, что во время таких "рейдов" россияне и их приспешники похищали людей прямо посреди улицы и увозили их в пыточные.

Там к людям применяли жестокие пытки, в том числе пытали током и в течение длительного времени оставляли без воды.

Таким образом, оккупанты фабриковали "дела" против украинцев, которых пытались склонить к сотрудничеству с врагом или признать себя "виновными" в причастности к партизанскому движению.

На основании задокументированных преступлений о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) сообщили 57 "чиновникам" карательного органа РФ.

С полным перечнем имен можно ознакомиться по ссылке.

Поскольку разоблаченные коллаборанты находятся на временно оккупированной части региона, продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности. Каждый из них будет найден и наказан за преступления против Украины.

Напомним, недавно в Херсоне задержали российскую агентку, которая шпионила и наводила ракеты.

Кроме того, российскую агентку, которая "наводила" ракеты на критическую инфраструктуру в Кировоградской области, приговорили к пожизненному заключению.

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колаборантСлужба безопасности УкраиныХерсонская область