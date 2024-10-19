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В Донецкой области враг усилил фильтрационные мероприятия среди подростков, - ЦНС

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

На временно оккупированных территориях Украины усилились фильтрационные мероприятия среди подростков и детей. Враг делает это под предлогом наведения правопорядка.

Передает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным информационного ресурса, только за этот год в оккупированной части Донецкой области россияне взяли на учет 263 несовершеннолетних. Среди них - 16 лиц, которых считают "экстремистами". Речь, прежде всего, идет о детях с проукраинскими взглядами.

"Таких украинцев отправляют на принудительное обследование или лечение в психиатрические учреждения", - говорится в сообщении.

Кроме этого, российские оккупанты проводят системные фильтрационные мероприятия, чтобы вытеснить население "нероссийской национальности". В частности, представители армии РФ и оккупационных администраций проводят проверки квартир людей, которым запретили въезд на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

"На практике россияне продолжают не просто вытеснять патриотически настроенных людей с временно оккупированных территорий, но и жестко преследовать", - пишет ЦНС.

В конце публикации Центр национального сопротивления призвал людей сообщать о представителях армии РФ и коллаборантах, которые совершают противоправные действия в отношении местных жителей.

Напомним, в сентябре стало известно, что Россия на базе школ Мелитополя создаёт специализированные классы-казармы для учеников старших классов. Таким образом, враг внедряет кремлевскую программу по милитаризации украинских детей "служу отечеству".

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