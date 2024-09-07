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В оккупированной Донецкой области РФ устроит фестиваль пропагандистов, - ЦНС

Фото: пропагандистка Елена Колбасникова (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Во временно оккупированной Донецкой области российские пропагандисты проведут фестиваль своих "ручных псевдожурналистов". Это произойдет уже во второй раз.

Сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным информационного ресурса, мероприятие организует фонд развития "новых медиа" при поддержке путинского фонда культурных инициатив.

"Главная цель фестиваля - научить своих рупоров новым методам искажения правды и донесению информации о "победах" в "СВО", героизации ее участников", - говорится в сообщении.

Фестиваль состоится в ноябре этого года. Однако местные коллаборанты уже сегодня приступили к регистрации желающих пополнить ряды пропагандистов.

В ЦНС подчеркнули, что в современной России журналистика мертва и не нужна. Однако Кремлю нужны те, кто будут "ретранслировать повеления царя". Для этого россияне начали готовить так называемых военных корреспондентов среди всех высших учебных заведений, где учат "журналистов".

В конце публикации Центр национального сопротивления напомнил, что существует ответственность за искажение правды и воспевание преступлений российских оккупантов. Кроме того, информационный ресурс отметил, что выявлять "таких псевдожурналистов" может каждый небезразличный гражданин.

Напомним, что зимой страна-агрессор Российская Федерация планирует провести на оккупированных территориях Украины пропагандистский форум "молодежь двух морей". За участие в нем захватчики обещают деньги в виде грантов.

"Главная цель мероприятия сугубо демонстрационная и ее суть осветить якобы одобрение местной молодежью оккупационного режима", - говорилось в сообщении ЦНС.

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