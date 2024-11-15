В оккупированной Абхазии вспыхнули протесты из-за "соглашения" с Россией (видео)

Сотни жителей Абхазии пришли к зданию "парламента" в городе Сухуми. Сегодня депутаты собирались рассмотреть проект "инвестиционного соглашения" с Россией. В конце октября в Москве представители РФ и Абхазии подписали так называемое "соглашение", согласно которому российский бизнес получает беспрецедентные льготы, возможность реализовывать свои проекты на территории Абхазии.

Так называемый "парламент" решил отложить рассмотрение проекта. Однако участники акции не собирались расходиться. Протестующие требовали, чтобы "парламент" проголосовал против его ратификации. Митингующие снесли часть забора и зашли на территорию, прилегающую к зданию "парламента" в Сухуми.

Между участниками акции и силовиками возникли стычки. Протестующие забросали их яйцами и бутылками. Силовики применили против митингующих слезоточивый газ и дымовые шашки.

В сети пишут, что протестующие якобы полностью окружили комплекс "правительственных" зданий, а двое активистов зашли в здание "парламента" на переговоры.

Также в Telegram-каналах была информация, что якобы у "парламента" были слышны выстрелы и взрывы. Подтверждения этого нет.