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Премьер Грузии обратился к жителям оккупированных Абхазии и Осетии, но не упомянул РФ

Нью-Йорк, Четверг 26 сентября 2024 11:37
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Премьер Грузии обратился к жителям оккупированных Абхазии и Осетии, но не упомянул РФ Фото: премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с трибуны ООН обратился к жителям оккупированных россиянами регионов Абхазия и Южная Осетия. При этом он не упомянул о России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Во время выступления на 79-й Генеральной Ассамблее ООН он заявил, что, несмотря на оккупацию 20% территории Грузии, страна продолжает "двигаться вперед, расти и работать".

После этого Кобахидзе обратился к жителям оккупированных Абхазии и Южной Осетии и заявил, что "нужно восстановить разрушенные мосты".

"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и обратиться к нашим жителям по другую сторону линии оккупации, в Абхазии и Цхинвальском регионе. Все наши шаги направлены на помощь нашему народу, чтобы однажды мы вместе с нашими детьми сможем жить вместе в счастливой, единой и развитой Грузии. По эту сторону линии оккупации мы всегда будем приветствовать вас с распростертыми объятиями. Нам необходимо восстановить все разрушенные мосты в нашей стране", - сказал он.

Премьер Грузии также упомянул о войне в Украине, которая "создала неопределенность и гуманитарный кризис беспрецедентного масштаба". Кобахидзе заявил, что Грузия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в международно-признанных границах.

Однако во время своего выступления, говоря об оккупированных грузинских регионах и войне в Украине, Кобахидзе не упомянул о России.

Оккупация грузинских регионов

Россия ввела войска на территории Грузии в августе 2008 года. В результате боевых действий Грузию лишили контроля над Абхазией и Южной Осетией. Москва признала "независимость" регионов, однако в мире Абхазию и Южную Осетию считают оккупированными и частью территорий Грузии.

Ранее в Грузии заявляли, что хотят присоединиться к ЕС вместе с Абхазией и Южной Осетией.

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Грузия Южная Осетия Абхазия
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