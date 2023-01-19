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На оккупированных территориях украинцам отказывают в медицинских услугах, - Маляр

Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные разрушают систему здравоохранения на временно оккупированных территориях. Отказывают украинцам в предоставлении медицинских услуг.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замминистра обороны Украины Анны Маляр.

По словам Маляр, россияне используют профильные отделения лечебных учреждений, которые не предназначены для лечения раненых, для медицинского обеспечения своих ничтожных солдат. Поэтому гражданские не могут получить необходимую медицинскую помощь, а в отдельных населенных пунктах доступ местного населения к больницам и роддомам вообще запрещен.

"Таким образом, окупать пытаются закрыть пробелы в медицинском обеспечении личного состава и расширить возможности военных госпиталей, развернутых на базе городских и районных лечебных учреждений", - пишет заместитель министра обороны Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Маляр, российские военные на временно оккупированных территориях нашли новый повод для так называемой "национализации" частных предприятий.

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