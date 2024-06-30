На оккупированных территориях повышают коммунальные для ускорения паспортизации РФ, - ЦНС

Так, захватчики анонсировали рост коммунальных тарифов на 15%, но тут же напомнили, что субсидию можно получить исключительно с паспортом РФ. Таким образом Кремль использует коммунальные платежи как средство достижения цели по паспортизации региона.

"Стоит заметить, что все захваченные территории являются дотационными и большинство населения не имеют возможности платить установленные Москвой тарифы. При этом для РФ нет экономической целесообразности эти тарифы поднимать, но есть "политический интерес", - говорится в сообщении.