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В Луганской области оккупанты собираются передать жилье силовикам и мигрантам, - ЦНС

Воскресенье 30 июня 2024 01:16
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В Луганской области оккупанты собираются передать жилье силовикам и мигрантам, - ЦНС Иллюстративное фото: российские захватчики на оккупированной части Лунагской области отбирают жилье у местных (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

На временно оккупированной части Луганской области представители группировки "ЛНР" намерены "узаконить" передачу жилых помещений с признаками "бесхозного имущества" российским силовикам, служащим страны-агрессора и мигрантам из Центральной Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что псевдоорган "народный совет" "ЛНРовцев" на этой неделе рассматривал проект внесения изменений в фейковое "законодательства", по которому оккупационные "администрации" будут предоставлять в пользование жилье, которые захватчики признали "бесхозными", в первую очередь служащим ведомств "силового блока", работникам "социальной сферы" и гражданам, которые потеряли жилье и состоят на учете.

"Оккупанты практикуют принудительное выселение из населенных пунктов приближенные к линии фронты для использования гражданских зданий для размещения военных", - пишет ЦНС.

Так, говорится в публикации, оккупационные "администрации" выделяют подобное жилье и для гражданских служащих, которые завозятся для работы в оккупационных "органах" из России.

"А также такие квартиры и дома по низким ценам продаются россиянам, которые намерены заселиться на ВОТ Украины. Кремль постоянно стимулирует такое переселение, поскольку желает полностью русифицировать захваченные территории", - передает Центр.

В публикации ЦНС также указывается, что оккупанты собираются разрешить, несмотря на технические особенности помещений и возможное отклонение от установленных норм, заселяться в жилье с превышением требований по площади для одного человека.

"Такие допуски внесены для создания возможностей заселения наименее требовательных жителей России и мигрантов из Центральной Азии", - передают в Центре.

Также представители оккупационной "администрации" требуют переоформлять документы на право собственности в соответствии с законами РФ, заставляя владельцев брать паспорта страны-агрессора.

"Такие требования оккупантов заставляют украинских граждан рисковать собственной жизнью, переворачиваясь на ВОТ ради сохранения своего имущества", - отмечают в ЦНС.

В Центре настоятельно рекомендуют гражданам Украины, проживавшим на оккупированных территориях, хранить оригиналы документов или их заверенные копии или отсканированные/сфотографированные цифровые копии в облачных хранилищах (Google Drive, Proton Drive и др.).

"Это позволит подтвердить ваше право собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки и т.д.", - объясняют в ЦНС.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Луганской области россияне расселяют коллаборантов в квартиры украинцев.

Добавим, что захватчики также расселяют в дома украинцев на оккупированных территориях российских военных и семьи рабочих из РФ. В частности, также отбирают жилье и у депортированных граждан Украины.

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