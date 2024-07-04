На оккупированных территориях "герои" СВО нападают людей в поликлиниках, - ЦНС

Жители временно оккупированных территорий Украины часто подвергаются физическому насилию от рук "героев" СВО в поликлиниках, ведь в таких учреждениях захватчики пользуются приоритетом в обслуживании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Так, в одной из поликлиник Донецка "герой" устроил драку в очереди к детскому врачу. Одному из мальчиков пришлось применить перцовый баллончик, чтобы защититься от агрессивного оккупанта.
Также в ЦНС добавили, что из-за нехватки медиков на оккупированных территориях, администрация продолжает привозить медицинские бригады из всех регионов России. В основном это студенты и интерны, которые не нашли применения своим знаниям дома.
Украинцам с временно оккупированных территорий, выехавших в Россию, предлагают записать видео в поддержку так называемой "СВО" во избежание проблем.
В Донецкой области захватчики поднимают стоимость проезда в маршрутках, несмотря на катастрофический парк автотранспорта.
Также на временно оккупированных территориях поднимают коммунальные тарифы для ускорения паспортизации.
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