На оккупированных территориях "герои" СВО нападают людей в поликлиниках, - ЦНС

Так, в одной из поликлиник Донецка "герой" устроил драку в очереди к детскому врачу. Одному из мальчиков пришлось применить перцовый баллончик, чтобы защититься от агрессивного оккупанта.

Также в ЦНС добавили, что из-за нехватки медиков на оккупированных территориях, администрация продолжает привозить медицинские бригады из всех регионов России. В основном это студенты и интерны, которые не нашли применения своим знаниям дома.