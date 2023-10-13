На оккупированных территориях родителям угрожают отобрать детей, если у них нет гражданства РФ

Украинцев, оставшихся на оккупированных территориях, угрожают лишить родительских прав, если их дети не имеют российского гражданства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Так называемые "оккупационные органы опеки" будут забирать детей, если их родители не оформили для них российское гражданство.

Родителям детей, вынужденным ходить во вражеские школы, дали "время на размышления" до конца октября. Они стоят перед выбором, либо ребенок становится гражданином России, либо данные о нем попадут в оккупационные "органы опеки".

После чего ребенка, соответственно, могут забрать у родителей и отдать в приют, а затем в приемную семью.

Депортация украинских детей

В конце июня первая леди Украины Елена Зеленская заявляла, что Россия вывезла из Украины около 19,5 тысячи детей. Процесс их возвращения сложен и продолжителен, ведь россияне отказываются содействовать или хоть как-то помогать.

Отметим, что именно по депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

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