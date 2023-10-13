ua en ru
Пт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На оккупированных территориях родителям угрожают отобрать детей, если у них нет гражданства РФ

Пятница 13 октября 2023 15:58
UA EN RU
На оккупированных территориях родителям угрожают отобрать детей, если у них нет гражданства РФ Иллюстративное фото: на оккупированных территориях родителям угрожают отобрать детей (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинцев, оставшихся на оккупированных территориях, угрожают лишить родительских прав, если их дети не имеют российского гражданства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Так называемые "оккупационные органы опеки" будут забирать детей, если их родители не оформили для них российское гражданство.

Родителям детей, вынужденным ходить во вражеские школы, дали "время на размышления" до конца октября. Они стоят перед выбором, либо ребенок становится гражданином России, либо данные о нем попадут в оккупационные "органы опеки".

После чего ребенка, соответственно, могут забрать у родителей и отдать в приют, а затем в приемную семью.

Депортация украинских детей

В конце июня первая леди Украины Елена Зеленская заявляла, что Россия вывезла из Украины около 19,5 тысячи детей. Процесс их возвращения сложен и продолжителен, ведь россияне отказываются содействовать или хоть как-то помогать.

Отметим, что именно по депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины діти окупанти
NEWS
Игнат о "паузе" в ракетных ударах РФ: вероятно, придерживают для стратегических задач
Игнат о "паузе" в ракетных ударах РФ: вероятно, придерживают для стратегических задач
DAILY
Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину