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В оккупированных Сватово и Старобельске "прилеты" дронов (фото)

Луганская область, Вторник 08 июля 2025 15:42
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В оккупированных Сватово и Старобельске "прилеты" дронов (фото) Фото: в Старобельске были "прилеты" дронов (t.me/Trikutnik_UA)
Автор: Иван Носальский

Неизвестные дроны во вторник, 8 июля, атаковали временно оккупированные города Сватово и Старобельск в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Северскодонецкой районной военной администрации Романа Власенко в Telegram.

"Дроновая опасность на оккупированных территориях Луганской области. Сообщается о "прилетах" в Старобельске и в Сватово", - написал Власенко.

В оккупированных Сватово и Старобельске &quot;прилеты&quot; дронов (фото)Фото: в Сватово и Старобельске были "прилеты" (t.me/Trikutnik_UA)

Он уточнил, что так называемый главарь "ЛНР" Леонид Пасечник пожаловался, что по центрам Старобельска, Беловодска и Сватово были нанесены удары.

В сети появилась информация, что в Беловодске в результате атаки было повреждено бывшее здание пограничной службы.

В оккупированных Сватово и Старобельске &quot;прилеты&quot; дронов (фото)Фото: последствия атаки на Беловодск (t.me/Trikutnik_UA)

Удар по Донецку

Напомним, 30 июня во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы. В СМИ появилась информация, что город атаковали ракеты.

В сети распространяли слухи об ударе по расположению штаба 8-й общевойсковой армии ВС РФ.

Уже 1 июля в Генштабе ВСУ подтвердили, что в результате успешного удара был поврежден пункт управления 8-й общевойсковой армии ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.

Также вчера, 7 июля, украинские воины ударили по заводу в Московской области, где россияне производят боевые части для дронов-камикадзе "Шахед".

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Луганск Сватово Старобельск Атака дронов
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