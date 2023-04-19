ua ru
Ср, 19 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупационную "старосту" села в Харьковской области приговорили к 9 годам тюрьмы

Новина українською →
Харьковская область, Среда 19 апреля 2023 15:20
Оккупационную "старосту" села в Харьковской области приговорили к 9 годам тюрьмы Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Жительница Купянского района в Харьковской области сотрудничала с оккупантами и получила за это фейковую должность "старосты" села. Ее задержали и приговорили к 9 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"В июне 2022 года женщина добровольно заняла псевдодолжность "помощника начальника управления (сельского) Шевченковского территориального управления" в так называемой "ВГА Купянского района Харьковской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фактически она была назначена "старостой" села Старовировка. Женщина координировала работу между "структурными подразделениями" оккупационной "администрации", обрабатывала информацию и заявления от местных жителей относительно решения вопросов организационного, экономического и гуманитарного характера.

"Также согласовывала с представителями ВС РФ передвижение лиц оккупированными территориями Купянского района Харьковской области", - пояснили в прокуратуре.

Женщина признана виновной в коллаборационной деятельности и назначена наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Напомним, что заместитель эксруководителя Одесской областной милиции приговорен к 15 годам заключения за поддержку беспорядков 2 мая 2014 года.

Мужчину, корректировавшего удары россиян по Николаеву, отправили в тюрьму на 15 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация харков Война в Украине
NEWS
Поступил ли Patriot из Германии в Украину: что говорят в Воздушных силах
Поступил ли Patriot из Германии в Украину: что говорят в Воздушных силах
DAILY
Чем Польше не угодило украинское зерно и как решили транзитный кризис
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Чем Польше не угодило украинское зерно и как решили транзитный кризис