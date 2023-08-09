Оккупационный "директор" Бердянского порта получил 10 лет тюрьмы, но его ищут

В Украине осудили главу оккупационного Бердянского морского торгового порта, который способствовал разграблению украинской агропродукции. Всего был нанесен ущерб на 30 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Благодаря доказательной базе Службы безопасности осужден глава оккупационного Бердянского морского торгового порта, который способствовал разграблению украинской агропродукции", - сообщили в службе.

По данным СБУ, под руководством оккупационного директора с июня 2022 года из захваченного морпорта рашисты переправили в Россию почти 150 тысяч тонн пшеницы на общую сумму более 30 млн долларов.

Суд назначил ему 10 лет заключения с конфискацией имущества. Поскольку преступник скрывается на временно оккупированной части Запорожья, начало срока отбывания наказания будет считаться со дня его задержания.

Как осуществлялась незаконная схема

По данным следствия, злоумышленником является бывший начальник отдела оперативного реагирования Бердянского порта, который после оккупации города пошел на сотрудничество с агрессором.

За это гауляйтер Александр Сауленко подал его "кандидатуру" на "должность" главы захваченного объекта.

После "назначения" вражеский пособник начинал выполнение указаний кремля по передаче всего имущества украинского порта "на баланс" местной оккупационной администрации РФ.

Но основной его задачей было содействие захватчикам в массовом вывозе украинского зерна с территории южного региона нашего государства в Россию.

Для транспортировки агропродукции злоумышленник задействовал морские суда "Сормовский-48" и "ZHIBEK ZHOLY". На рейдах их сопровождали боевые корабли Черноморского флота РФ.

Приговоры для предателей и коллаборантов в Украине

Ранее сообщалось, что житель Краматорска Донецкой области приговорен к 9 годам заключения за распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины, которую Россия использовала в свою пользу.

Также коллаборант из Купянска (Харьковская область) во время оккупации города хотел вывезти 700 тонн зерна в Россию. Его задержали и приговорили к 13 годам тюрьмы.

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