Оккупационные власти в Луганске и Донецке вводят пропагандистские учебники истории в школах

По данным Центра противодействия дезинформации, учебники подготовлены под руководством Владимира Мединского, известного как главный идеолог путинской версии истории.

Книги представляют собой "региональный компонент" федеральной линейки учебников, призванной через систему образования формировать у детей определённые взгляды на историю.

Пропагандистская цель

Учебники навязывают учащимся миф о "исконной связи" оккупированных территорий с Россией и изображают Украину как врага. По мнению экспертов, это попытка создать поколение, мыслящее в рамках российской пропаганды и лояльное Кремлю.

Манипуляция сознанием детей

В ЦПД подчеркивают, что российские власти сознательно используют образовательную систему как инструмент "фронта умов". Основная цель — оторвать молодое поколение от украинской идентичности, стереть национальную культуру и заменить её на российскую интерпретацию истории. По мнению специалистов, подобные меры не менее важны для Кремля, чем военные действия.

Применение подобных учебников создаёт угрозу долгосрочного влияния на школьников в оккупированных районах, закладывая ложные представления о прошлом и настоящем, что усложняет восстановление украинской идентичности после освобождения территорий.