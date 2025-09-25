Оккупационные власти в Луганске и Донецке вводят пропагандистские учебники истории в школах

В оккупированных городах Донецка и Луганска российское военно-историческое общество презентовало учебники истории для учеников 5–7 классов, цель которых – внедрение в сознание школьников искаженной версии прошлого региона и Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации в сети Telegram.
По данным Центра противодействия дезинформации, учебники подготовлены под руководством Владимира Мединского, известного как главный идеолог путинской версии истории.
Книги представляют собой "региональный компонент" федеральной линейки учебников, призванной через систему образования формировать у детей определённые взгляды на историю.
Учебники навязывают учащимся миф о "исконной связи" оккупированных территорий с Россией и изображают Украину как врага. По мнению экспертов, это попытка создать поколение, мыслящее в рамках российской пропаганды и лояльное Кремлю.
В ЦПД подчеркивают, что российские власти сознательно используют образовательную систему как инструмент "фронта умов". Основная цель — оторвать молодое поколение от украинской идентичности, стереть национальную культуру и заменить её на российскую интерпретацию истории. По мнению специалистов, подобные меры не менее важны для Кремля, чем военные действия.
Применение подобных учебников создаёт угрозу долгосрочного влияния на школьников в оккупированных районах, закладывая ложные представления о прошлом и настоящем, что усложняет восстановление украинской идентичности после освобождения территорий.
Напоминаем, что Евросоюз планирует выделить примерно 200 миллионов евро на обеспечение питания для украинских школьников, одновременно осуждая действия России по похищению детей. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что подобные преступления требуют решительных международных мер и скоординированного ответа со стороны мирового сообщества.
Отметим, что Министерство образования и науки Украины утвердило новые типовые учебные программы, рассчитанные на детей, проживающих на временно оккупированных территориях. Эти программы призваны обеспечить единые образовательные стандарты и поддержку для учеников, оказавшихся в сложных условиях, сохраняя качество обучения и доступ к знаниям на уровне национальных норм.