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Оккупационные власти Крыма заявили, что почти 500 тысяч жителей остались без света

Фото: В Крыму почти 500 тысяч жителей остались без света (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Во временно оккупированном Крыму из-за непогоды почти 500 тысяч жителей остались без электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оккупационного советника главы Крыма Олега Крючкова в Telegram.

"Отключены линии электропередачи 10кВ – 166, ТП-1185, 0.4-365, население – 498 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Утверждается, что среди наиболее пострадавших районов полуострова – Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Жовтневый, Бахчисарайский, Ленинский.

Оккупационный губернатор Севастополя заявил, что во время сильного ветра 3 человека получили ранения. По его словам, из-за непогоды упали 63 дерева, 3 рекламных щита, повреждены кровли 20 домов, фасады 3 зданий, 17 транспортных средств. Он также добавил, что пик шторма еще впереди.

В сети распространяют кадры обстановки в Крыму, где без света из-за непогоды остались почти полмиллиона человек:

Мощный шторм в Крыму

26 ноября временно оккупированный Крым накрыл мощный шторм. В результате непогоды в Евпатории море смыло все окопы, которые вырыли на пляже российские военные.

Под Балаклавой из-за сильного ветра был разрушен пляж Золотой, а в Саках перебит газопровод. В поселке Героевское Керченского района из-за шторма 40 домов заблокировано.

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Крим