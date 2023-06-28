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В оккупации россияне массово задерживают несовершеннолетних из-за украинской позиции, - ЦНС

Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты начали массово задерживать детей на временно захваченных территориях из-за их украинской позиции. Также шантажируют их родителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.

"Родителям задержанных угрожают лишением родительских прав и депортацией детей в Россию. Причиной задержаний, фактически, является борьба с детьми, которые проявляют украинскую позицию. В частности из-за того, что молодежь на ВОТ постоянно посещает украинские интернет-ресурсы, в школах ведет споры с учителями относительно действий Российской Федерации", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что циничные задержания оккупанты используются в качестве элемента давления против родителей, которые отказываются от российского "паспорта".

В частности информаторами российских силовиков являются советники директоров школ по идеологии. Эту должность враг ввел на ВОТ и занимают ее россияне.

Депортация украинских детей

По словам первой леди Украины Елены Зеленской, согласно данным социальных служб, Российская Федерация незаконно депортировала из Украины 19,5 тысячи детей. Тем временем россияне заявляют о больших цифрах.

Именно по делу о депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина, а также омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

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