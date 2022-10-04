Оккупанту уничтожили 150-метровую украинскую телевышку в Луганской области (фото)

Фото: уничтоженная оккупантами телевышка в Луганской области (t.me/luhanskaVTSA)

Вещание с этой телевышки началось более года назад, 22 августа. Радиус распространения сигнала составлял 50 км.

Гайдай отметил, что вышка, расположенная недалеко от линии фронта, обеспечивала украинским контентом около 200 тысяч жителей Луганской и Донецкой области.

"Кстати, на самой высокой ее точке развевался сине-желтый флаг размером 4х6 м. Наверное, именно он и не оставлял в покое оккупантов, которые на Попаснянском направлении равняли с землей все", - отметил Гайдай.