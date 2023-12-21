Оккупанту, который стрелял по людям под Киевом, объявили подозрение: подробности

Детали дела

По данным следствия, в марте 2022 года во время оккупации села Козаровичи Вышгородского района Киевской области подозреваемый выстрелил из автомата в ногу невооруженному жителю села, который ухаживал за домашним хозяйством.

Военнослужащий РФ оставил мужчину, не оказав ему медицинской помощи.

"Несмотря на то, что из-за оккупации скорая помощь не могла добраться до раненого, мужчине посчастливилось выжить, первую помощь оказал сосед", - говорится в сообщении.

Оккупанту объявили подозрение

Подозреваемый - военнослужащий четвертой десантно-штурмовой роты второго батальона 83 отдельной десантно-штурмовой бригады Восточного военного округа ВС РФ.

Фото: Оккупант (facebook.com/pgo.gov.ua)

Военному РФ сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет тюрьмы.

Военные преступления РФ в Украине

Во время полномасштабного вторжения в Украину армия РФ регулярно совершает военные преступления. Ряд стран Запада осуждали Кремль за это и пообещали наказать всех причастных к совершению преступлений.

Недавно следственная комиссия Организации Объединенных Наций заявила, что нашла дополнительные доказательства российской военной агрессии и военных преступлений в Украине, включая изнасилование и депортацию детей в РФ.

Также сообщалось, что бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ, участник ЧВК "Вагнера" Игорь Саликов 18 декабря прибыл в Нидерланды и заявил о намерении выступить в Международном уголовном суде (МКС) с рассказом о военных преступлениях российских оккупантов в Украине.