Оккупантов за проступки начали сажать в подземные тюрьмы, - британская разведка
Россияне за последние месяцы ужесточили контроль за дисциплиной. Оккупантов за проступки начали сажать в подземные тюрьмы - зинданы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.
Отмечается, что первые месяцы войны российские командиры не контролировали дисциплину среди солдат, а желающим разрешали отказаться и вернуться на территорию РФ.
С осени ситуация изменилась и появилось несколько "драконовских инициатив" для "улучшения" дисциплины. Их особенно стали применять после назначения начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим оккупационных войск в Украине.
"Несколько недавних сообщений российского персонала сообщают о том, что они были помещены в зиндан за правонарушения, включая пьянство, и попытки разорвать их контракты", - отмечает разведка.
Стоит отметить, зиндан - это импровизированные камеры в земле, где вырыты небольшие дыры, закрытые металлической решеткой.
Напомним, за минувшие сутки наши защитники уничтожили 470 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 190 тысяч своих военных.
В Генштабе ВСУ сообщили, что в районе Марьинки россияне стали чаще отказываться идти в бой.
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