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Оккупанты утром ударили по Харьковской области, погиб мужчина

Новина українською →
Волчанск, Четверг 20 июля 2023 09:22
Оккупанты утром ударили по Харьковской области, погиб мужчина Фото: оккупанты утром ударили по Волчанску Харьковской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия утром 20 июля обстреляла Волчанск Харьковской области. В результате атаки погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Сегодня утром российские оккупанты в очередной раз обстреляли г. Волчанск Чугуевского района. К сожалению, погиб 40-летний гражданский мужчина. Сейчас на место выехали экстренные службы", - сообщил он.

По данным ОВА, оккупанты за прошедшие сутки обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. Россияне использовали минометы, ствольную и реактивную артиллерию, другое вооружение.

Вчера армия РФ тоже несколько раз обстреляла Волчанск. Повреждены не менее 4 частных домов, хозяйственные постройки, произошли пожары.

Также оккупанты обстреляли Купянск из самоходного миномета "Тюльпан", повреждено по меньшей мере 11 частных жилых домов.

Ночные обстрелы Украины

Россия этой ночью атаковала юг и север Украины. Оккупанты выпустили 19 ракет и столько же дронов иранского производства. Силы ПВО сбили 13 "Шахедов" и 5 ракет.

Под ударом врага оказались Одесса и Николаев. В результате атаки повреждены жилые дома, инфраструктурные объекты и другие здания. В Одессе в результате атаки пострадали четыре человека, а в Николаеве - 19.

Также российские оккупанты атаковали "Шахедами" Сумы и Черниговскую область.

Детальнее о последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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