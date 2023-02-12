Оккупанты утром обстреляли Никополь, атакован водоканал: есть погибшая и раненая (фото)

"Погибла 53-летняя женщина. Предварительно есть и пострадавшая - 87-летняя пенсионерка. У нее осколочное ранение", - рассказал он.

Глава региона добавил, что в городе повреждены четыре многоэтажки, водоканал и здание колледжа.

Как сообщалось, жители некоторых районов Днепропетровской области могли слышать звуки взрывов. Это работа ПВО, все БПЛА оккупантов были сбиты на подлете к региону.

Напомним, в Днепропетровской области ночь на 12 февраля прошла с тревогами, но без вражеских обстрелов. Такая ситуация была во всех районах.